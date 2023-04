Football (D2 ACFF) - Pierre Biscotti: "Un titre, ça tisse des liens pour la vie"

Si Pierre Biscotti et Antoine Deflandre ont pour point commun le numéro 10 dans le dos, les deux hommes vivent une saison diamétralement opposée. Le premier cité revient d’une fameuse semaine, où il a pu vivre le premier titre de sa carrière tandis que le second, replacé depuis quelques semaines en tant que milieu offensif, enchaîne les buts et assists, sans pour autant voir le succès derrière. Et si la qualité du noyau est évidemment supérieure chez les Warnantois, Pierre Biscotti explique aussi cette différence au classement par l’expérience dans le groupe de la Dreye. "Nous avons finalement pas mal de joueurs qui ont été formés dans de grands clubs, qui ont fait une belle carrière mais qui restent affamés par la victoire. Il a peut-être manqué un ou deux joueurs de ce genre du côté de Waremme pour aider un groupe de qualité à s’imposer dans des moments importants."