Football (D2 ACFF) - Patrick Danze: "Les demandes ne manquent pas"

Barry, Jamar, Limbourg, Constant, Chubaka ces derniers jours. Après Mievis, Tchamdjou ou encore Cubedo. Les départs se succèdent à Verlaine qui, à l’heure d’écrire ces lignes, n’a prolongé que huit joueurs (Dengis, Van Hove, Debra, Dago, Gilsoul, Tamagni, Ramadani et Doyen) et enregistré deux arrivées (Sbaa et Stasse). Soit dix éléments dans un noyau qui en comptera vingt alors que nous approchons du mois de mai. "On n’a mis personne dehors. Ce qu’on a fait, c’est qu’on a vu les joueurs deux fois avec le directeur sportif avant une troisième en ma compagnie, détaille Patrick Danze. Vous n’êtes pas sans savoir que des nouvelles réglementations sont sorties et il faut que ce soit réglo. Nous le sommes déjà, on s’est simplement adapté aux nouvelles directives de l’Union belge. On a pris le temps de voir ce qu’on pouvait faire et ne pas faire. Je n’ai pas envie d’avoir des problèmes privés pour le football, nous avons simplement adapté les contrats comme il le fallait. Certains l’acceptent, d’autres pas."