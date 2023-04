"Ce sera la guerre", Maxime Crahay préface Jette-Solières en D2 ACFF

Justement, la formation bruxelloise se dresse sur la route de Solières pour ce qui constitue une finale, à trois journées de la fin du championnat. Les gars de Pascal Bairamjan n’ont pas d’autre choix que de l’emporter ce dimanche.

"Auquel cas, le maintien deviendrait vraiment très compliqué, reconnaît Maxime Crahay. Les trois points de ce mercredi ont fait le plus grand bien au groupe. Tout le monde se sent revivre et on se dit que tout est de nouveau possible. Vu les récents transferts annoncés, on se doit de se maintenir. L’Union Hutoise ne peut pas évoluer en D3 ACFF car d’autres

"gros" noms devraient être rapidement annoncés. L’objectif, c’est de jouer le Top de la D2 ACFF la saison prochaine."

Solières devra néanmoins batailler ferme pour revenir de Jette, qui reste sur un bilan d’un point sur neuf, avec les trois points. "Ce sera la guerre, d’autant que nos futurs adversaires disposent d’un grand terrain. On va devoir courir partout, glisse le Verviétois, auteur de trois assists face à Seraing B. À titre personnel, je me sens bien. Je devrai encore évoluer en 10 dimanche mais cela ne me pose pas de problème. Vous savez, face à Dison et Stockay, j’ai même dû dépanner en 6. Tant que je peux aider l’équipe, je le ferai. Un prono? On va gagner 1-3 et j’aimerais marquer le but de la victoire. Ce serait un beau signe du destin."

Reste que Maxime Crahay devrait retrouver sa place entre les perches dès la saison prochaine. "Je reste un gardien quoi qu’il arrive et je ne veux plus évoluer dans le jeu, dit-il. En fin de carrière, on pourrait me retrouver au poste d’attaquant pour m’amuser mais, là, j’ai envie d’arrêter des ballons. Ça me démange (rires)."

En attendant, Solières aura bien besoin d’un Maxime Crahay en pleine possession de ses moyens pour engranger sa huitième victoire de la saison.

Arbitre : Alexis Magas.

SOLIÈRES : Bairamjan, Crahay, Bartholomé, Espeel, Lokando, Kabeya, Bacanamwo, Diallo, Ndeon, Benchikha, Bouarfa, Mashaka, Peisson, Jiyar. Hanrez ne jouera plus avec Solières cette saison. "Pour des raisons personnelles", explique l’intéressé.