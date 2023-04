Basket-ball (R2) - la der du Hutois Jérémie Jaco: "On espère qu'il prendra un maximum de plaisir"

Dernier rendez-vous de la terrible saison de Huy et terrible déplacement pour des Mosans qui mettront le cap sur une équipe de Jette dont on connaît l’intensité du jeu. Un duel qui sera surtout le dernier de Jérémie Jaco, le Hutois remettant normalement définitivement ses baskets au terme de ces 40 minutes. "On espère vraiment que le match se déroulera bien et qu’il pourra prendre un maximum de plaisir. Depuis très longtemps, il n’y a plus d’enjeu sportif à nos rencontres mais on a toujours réussi à maintenir le cap mental et il faut que cela continue pour cette dernière", nous confiait un Steve Jovenau qui espère juste un bon comportement de son équipe.