Basket-ball (R2): Haneffe joue sa survie avec 8 guerriers ce dimanche

"Le groupe connaît ces données, pas besoin d’en reparler. Maintenant, nous serons 8, les 8 meilleurs joueurs au niveau de la mentalité et de l’envie de sauver notre club" glissait un coach qui sait que selon la tournure de la rencontre, la blessure de dernière minute de Szabo et l’arrêt de Kerkhofs après celui de Stassen pourraient faire mal au niveau des rotations. Évidemment, une autre absence fait clairement mal: celle de Palazy depuis le début de saison. "C’est terriblement difficile pour moi d’être dans cette position, nous confiait l’ailier dont la combativité manque terriblement. Je ne peux rien faire pour aider physiquement mes coéquipiers que je vois en souffrance. Mais nous avons les armes pour nous sauver. C’est mentalement qu’il faut tenir. On a vu contre les leaders qu’on avait les armes pour être performants. Reste à tenir tout le match et à gérer les mauvais moments."

Une rencontre que les locaux veulent évidemment gagner, eux qui reviennent de l’enfer et qui sont dans une dynamique positive. "Je suis certain de la motivation de mes joueurs et on va tenter de jouer avec nos atouts. On a les armes pour gagner cette rencontre à condition de minimiser nos erreurs, de nouer sur nos points forts, de contrôler ceux de l’adversaire et de garder de l’intensité. Le groupe a des qualités et, je le répète, les 8 joueurs de notre effectif sont des guerriers. Si cela ne passe pas, on aura encore l’opportunité du test-match mais personne n’y pense. On se déplace pour gagner ", lâchait le coach haneffois.

40 minutes donc pour rester en R2, Haneffe doit y arriver. Par la porte, les fenêtres ou la cheminée, les Templiers rentreront encore dans la division R2 l’année prochaine, nous en sommes persuadés.