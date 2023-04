Basket-ball (R1) - Waremme se rend à Tilff pour le plaisir et faire la fête : "Je suis très content"

En effet, dans le camp local, on a décidé de rendre cette soirée historique car, pour les Tilffois aussi, ce sera le moment de dire adieu à leur équipe R1. Pour les mêmes raisons structurelles que Waremme, le club a décidé d’arrêter à ce niveau et de céder sa place à un autre club, pour rappel Sprimont. "Il va effectivement y avoir énormément d’émotions puisque les locaux voudront fêter leur coach pour tout son parcours et prendre une dernière fois du plaisir ensemble. La situation est vraiment identique et je suis aussi content de pouvoir terminer sur un tel match. La P1 joue juste avant à Welkenraedt mais les trois jeunes reviendront pour jouer avec nous. Il ne manquera donc que Gaudoux pour cette ultime rencontre", expliquait le mentor des Wawas.

Sportivement parlant, ce déplacement ne sera pas simple à gérer, même s’il s’était joué plus tôt dans la saison. Puis, selon d’autres résultats en parallèle, les Porais ont encore une infime chance d’accrocher les play-off. Donc ils ne lâcheront vraiment rien.