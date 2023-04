Basket-ball (P1): Waremme B, champion, en mode "relax" pour aller à Welkenraedt

Hasard du calendrier, c’est la rencontre la plus disproportionnée de la saison qui se présentera pour boucler la boucle. Un périple chez les derniers, qui n’ont parfois que 5 joueurs à aligner…. "Mais nous nous déplacerons encore et toujours avec la même mentalité et la volonté de gagner. Maintenant, tout sera un peu plus

"cool" que de coutume", avouait un Maxime Gaudoux qui aura son groupe au complet.

"On ne sait pas encore si on fera jouer les 3 joueurs qui évoluent aussi en R1 ou si on les préservera à 100% pour le dernier match à ce niveau. On a tout le monde au poste donc leur montée au jeu n’est pas impérative. On avisera sans se prendre la tête. Nous nous sommes tout de même vus ce jeudi pour une séance de basket", dévoile le coach. On a logiquement fait retomber la pression et gardé de l’activité physique en faisant uniquement des jeux d’équipes, en associant des personnes de manière improbables et en redistribuant les cartes internes. Après l’application de tout le monde pendant cette saison, le fait de jouer a fait du bien.".