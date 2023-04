Basket-ball - Division 3: Mission réussie pour Comblain et Reyserhove

Avec Kevin Reyserhove au coaching, Comblain recevait le Pepinster de Nyssen ce vendredi. Et si l’ancien pivot du "Mailleux" avait affirmé qu’il allait infliger une deuxième défaite aux locaux, Princen et les siens démarraient en force pour directement faire le break (26-17). Si les visiteurs égalisaient les échanges avant la pause (22-21) Roland veillait au grain. Puis Matisse réussissait une reprise de feu pour définitivement se mettre à l’abri et signer une 22e victoire, ratant les cent points d’un rien.