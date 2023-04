Volley-ball - Guilhem Hubert, le Braivois de Waremme Volley, séduit avec les U17 belges

Guilhem Hubert vient récemment de disputer les qualifications pour les championnats d’Europe avec l’équipe nationale U17. Sur les trois matchs de qualification, les Belges en ont remporté deux. Un premier face à l’Espagne (2-3, dont 25 points de la part de Guilhem), et un second face à la Croatie (3-0). Avec ces deux brillants succès auxquels il a pleinement participé, Guilhem Hubert partira probablement en juillet, au Monténégro, afin de disputer les championnats d’Europe, où les Belges ont été versés dans la poule avec l’équipe-hôte, la Bulgarie, la Turquie, la Slovénie, l’Autriche, l’Estonie et la Grèce. Il revient sur la qualification. "Je sais qu’on avait plus que nos chances de se qualifier. On est une bonne équipe, je m’y attendais un peu, raconte le joueur de Waremme. Quant aux championnats d’Europe, je me réjouis de les jouer. Je ne suis pas vraiment stressé. On veut finir premier, on va tout donner pour y arriver."

Une expérience avec l’équipe nationale qui le fait grandir et progresser petit à petit. "Je pense que sur les trois dernières semaines, j’ai beaucoup évolué. Je sens que, par exemple, les entraînements à Waremme me paraissent un peu plus faciles qu’avant. Je progresse au niveau du jeu, mais je prends aussi de l’expérience" explique Guilhem Hubert.

Des performances et un parcours qui rendent heureux ses proches. "Ma famille est à fond derrière moi, sans eux je n’en serais pas là. Rien que pour tous les trajets qu’il faut faire, ils sont toujours présents. Ils viennent souvent me voir et sont super contents. Ça leur fait aussi de petites vacances quand je joue à l’étranger (rires)" glisse le principal intéressé.

Sûrement le début d’une longue et belle carrière dans le monde du volley pour le Braivois.