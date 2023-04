Joseph Ferro, Christophe Le Nouvel et… la pluie pour la course de côte de Sy-Ferrières

Parmi la vingtaine d’engagés en Division 4, on trouvait une grande majorité de kartcross, dont Sy constitue l’un des terrains de jeu favoris mais aussi les monoplaces de Didier Boemer (vainqueur, ici, en 2019) et du revenant Damien Randolet (champion Asaf 2020-2021) sans oublier le nouveau proto de Didier Pirlet, un inédit Speads RS08 britannique. Ces derniers subissaient toutefois la pluie dès le premier passage et n’allaient jamais pouvoir revendiquer la victoire, Boemer rangeant rapidement son matériel: "Dans ces conditions, je n’ai rien à gagner mais tout à perdre. Si j’abîme ma Dallara. Je préfère en rester là !".

Premier leader, l’étonnant Jérémy Richy, parti sur une piste plus sèche avec quelques autres, n’allait pas pouvoir conserver son avantage face aux favoris. Ainsi, le champion en titre, Joseph Ferro, l’emportait finalement devant Anthony Milone tandis que Richy conservait, de peu, le second accessit face à Mathias Launois et Benoît Matagne bien revenus. Ferro signait ainsi le premier succès général d’un kartcross à Sy depuis l’édition 2016.

Du côté des Divisions 1, 2 et 3, ce sont curieusement deux deux roues motrices qui ont tiré leur épingle du jeu. Ainsi, Christophe le Novel s’impose avec sa Citroën AX et prive la Porsche de Patrick Cajot de la victoire pour 0.15 sec. Francis Gilles complète le podium.