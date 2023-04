Jogging - Challenge Cours la province: Le Jogging des Ânes de Jeneffe ce lundi

Les Challenges condrusien et hesbignon au repos ce week-end, c’est le "Cours la province" qui prend le relais avec une épreuve à Jeneffe lundi, jour de fête du travail. " Il y a une vingtaine d’années, il y avait un jogging à cette date-là. Quand on a recréé un groupe d’animation dans le village, on a décidé de reprendre la même date ", explique Benoît Dengis.