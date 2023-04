Football (P3A): Amadou Barry et Jean-Maxime Thiry évolueront à Vyle-Tharoul

Si Oreye abat sa dernière carte en vue du tour final ce week-end, les grandes manœuvres ont déjà bien commencé au sein du club. Arrivé cet été en provenance de Villers et particulièrement efficace dans l’entrejeu, Amadou Barry a annoncé quitter le club en fin de saison. Et pour cause, il s'est engagé avec Vyle-Tharoul... lui aussi plus que jamais dans la course au Top 5. Et les Condrusiens ont fait d'une pierre deux coups avec également la signature de Jean-Maxime Thiry, l'attaquant d'Ouffet que Pierre Genard connaît particulièrement bien.