Football (D2 ACFF) : sollicité par des clubs de division supérieure, Martin Aharrh-Gnama va quitter Warnant

Après les libations liées au titre, une petite contrariété est tombée à Warnant. Martin Aharrh-Gnama, le médian qui a explosé cette saison en D2 ACFF et s’est illustré avec son équipe nationale togolaise, va quitter Warnant. Il y a quelques semaines, il a sorti un gros match face à la Côté d’Ivoire à l’occasion d’un tournoi triangulaire. Il a dès lors tapé dans l’oeil de quelques clubs de divisions supérieures. "C’est dommage car c’est un bon petit joueur, avoue Guy Houssa. Mais on ne peut pas bloquer le garçon. À sa place et à son âge (NDLR: 19 ans), moi, je resterais un an de plus à Warnant… Mais voilà…"