Cyclisme - Superbe victoire de Robin Ernst sur l'Arden Challenge: "Il a battu du beau monde"

L’agenda de Robin Ernst est bien rempli. Toujours orienté vers le cyclisme. Âgé de 24 ans, il est devenu préparateur physique de la formation Baloise-Wallonie Bruxelles Ladies, celle de Ludivine Henrion. Il est également entraîneur d’une dizaine de jeunes cyclistes. Et il est toujours coureur. Cette saison, il a repris une licence chez les élites et les espoirs, après avoir évolué ces derniers temps chez les élites 3 et amateurs-masters.