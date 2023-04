Basket-ball - Division 3: Humblet laisse Comblain à Reyserhove ce vendredi soir

Moment très particulier à Comblain puisque, exceptionnellement, Ludovic Humblet ne sera pas aux commandes de la rencontre face au Pepinster de Nyssen. "Je veux remercier Kevin Reyserhove pour son travail de l’ombre et je lui ai cédé l’équipe", nous confiait le mentor des champions qui sera donc… assistant. "C’est une belle opportunité et cela fait plaisir de ressentir cette confiance, nous expliquait un Reyserhove qui avait déjà dû prendre l’équipe en main, l’an dernier, lors du match du titre contre Neufchâteau. Mais tout était différent. C’était dans l’urgence puisque le coach avait été retenu pour des raisons privées au dernier moment. Nous avions des absences. Ici, c’est planifié, sans pression sportive mais avec une énorme envie ! Nous récupérons Matisse par rapport à la semaine dernière, mais il faudra composer sans Malempré. J’ai eu l’occasion de préparer l’équipe et de poser mes choix même si, évidemment, on reste dans la ligne de conduite qui nous a permis d’aller chercher le titre et 21 victoires. Maintenant, pour être honnête, il y a clairement moins d’intensité depuis que nous sommes champions mais j’espère que les joueurs se donneront à fond pour remercier nos supporters et remporter ce match particulier. Un derby, ce n’est pas un match comme les autres d’autant que Pepinster nous avait fait mal à l’aller et que notre dernier derby (Sprimont) a été perdu. "