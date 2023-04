Jogging (Challenge hesbignon): Arnaud Renard s’impose en patron à Geer

Au niveau de la petite distance, le grand vainqueur s’appelle Marco Christofoli qui s’impose avec un impressionnant chrono de 19:28. "C’était une très bonne course et un parcours que j’ai particulièrement aimé, avec une très bonne ambiance. Nous sommes partis à plusieurs, avec notamment Romain qui était derrière moi pendant la majorité de la course. À un moment donné, j’ai donné une petite accélération pour prendre quelques mètres et un peu avant l’arrivée, on m’a signalé que j’avais le champ libre. Je suis très satisfait. "

Pour la course "classic" de 10 kilomètres, Arnaud Renard arrive sur la première place du podium avec quasiment 30 secondes d’avance sur son dauphin Jonathan Croquet. " J’ai pris un départ très rapide avec un groupe de trois-quatre personnes, qui sont les coureurs qui me suivent au niveau du classement. Après quelques kilomètres, j’ai poussé une petite accélération, qui m’a permis de prendre quelques secondes sur les suivants. J’ai ensuite couru à mon rythme, en gardant une bonne vitesse."

Une des attractivités de ce parcours est le passage dans la nature, comme l’explique Arnaud Renard. "C’est un parcours que j’apprécie énormément car nous passons par la réserve naturelle mais également par des sentiers. Avant le début de la course, j’avais un peu peur pour la stabilité, notamment pour les chevilles, en raison de la pluie mais tout était parfait. C’est une course que j’affectionne particulièrement et il faut croire qu’elle me le rend bien car je m’étais déjà imposé l’année passée, en terminant également premier." Une bonne première place qui fait du bien au moral à Arnaud Renard, après son retour de blessure. "Je suis très content de mon retour et du chrono que j’ai pu faire sur cette course car je reviens après tout de blessure. En effet, j’ai été absent pendant quelques semaines suite à une contracture au mollet. Je me remets petit à petit et je me prépare pour la suite de la saison." Une passion du jogging qui semble également s’être transmise dans la fratrie. "On se partage les courses avec mon frère Clément il faut croire (rires) car il est actuellement en train de courir sur l’épreuve du challenge condrusien."