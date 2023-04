Et face à Sukkelweg, les Hutois ont terminé la rencontre sur le même score que lors du match aller : 2-2. Mais contrairement à l’aller, ici, c’est surtout les Hutois qui se sont tiré une balle dans le pied. "Nous menons rapidement et contrôlons la rencontre dans le premier quart d’heure puis, pour des raisons que je n’arrive pas à comprendre, tout part en cacahuète, regrette Benoit Baseil. L’ambiance n’est pas terrible sur le terrain et ça s’en ressent au marquoir puisque nous encaissons pratiquement coup sur coup."

Et si les deux équipes galvaudent en deuxième période de nombreuses occasions, les Hutois réussissent à égaliser après un gros pressing. "Je décide de passer avec trois attaquants devant et ça paye. Maintenant, il faut bien se rendre compte que nous nous sommes tiré une balle dans le pied sur ce match" analyse le mentor hutois.

À noter que le club a décidé de faire appel au forfait infligé face à Hermès alors que l’équipe s’était imposée 1-0. La décision est attendue dans la semaine.