Football (P4B): Sacha Balthazart, entre un roi et un mage de Marchin

À la retombée de ce corner judicieusement botté par Bryan Tozzi, le numéro 15 n’a pas trop réfléchi. "Au départ, je rate le cuir avec la tête, explique Sacha. Je me retrouve au bon endroit et je profite d’une maladresse défensive pour faire mouche. Je n’ai pas trop cogité. C’était de l’instinct. Elle a fini au fond et c’est le principal."

Dans un premier temps joueur de la seconde équipe marchinoise, équipe entraînée par son père, c’est désormais sous les ordres de Jean-François Nossin que le jeune milieu de terrain s’épanouit. Si d’aventures, l’envie vous en dit de vous rendre lors d’une rencontre des Rouge et Bleu, vous tomberiez instantanément sous le charme du distingué entre-jeu marchinois. " Je n’ai pas eu de grandes difficultés à m’intégrer au groupe actuel, se souvient le fils de Frédéric. La transition entre les deux formations ne m’a pas semblé fâcheuse. J’ai pris rapidement mes marques et je n’ai guère ressenti de difficultés. Pour ces aspects, mes coéquipiers m’ont bien aidé à évoluer sereinement. Pourtant, il y a de ça quelques mois, je n’aurais pas cru pouvoir prétendre à une telle intervention."