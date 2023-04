Football (D2 ACFF): l’ex-professionnel David Timmermans évoluera à l’Union Hutoise

Grosse arrivée pour l’Union Hutoise qui sera costaude en D2 ou en D3. Cette fois, c’est le Verviétois David Timmermans qui arrive. Cet offensif, qui peut jouer en 9 ou sur un flanc, vient de Wiltz, club de D1 luxembourgeoise et est professionnel depuis un paquet d’années. Il a commencé le foot à Maastricht, est passé par Verviers, Dison et des tas de clubs flamands avant un exil, via deux passages, au Grand-Duché. A 30 ans, il arrive avec une solide expérience et un beau vécu.