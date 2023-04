Football (D2 ACFF): Audry Scevenels, l'emblème de la Dreye

Audry Scevenels, quelques jours après avoir fêté ce titre de D2 ACFF, vous rendez-vous compte de l’ampleur de votre exploit ?

Franchement, non. On a très bien fêté cela et mon esprit se remet seulement tout doucement en place. Il va encore me falloir quelques jours pour réaliser l’ampleur de tout ce qu’on vient de vivre car on a encore un peu la tête dans les nuages. On parle de ce titre ensemble, on en parlera encore et cela ne va pas s’arrêter tout de suite.

Quand avez-vous pris conscience que ce sacre était à votre portée ?

Au début de saison, l’objectif était le maintien. Il a été acquis assez rapidement et, après cela, on s’est fixé un nouvel objectif à chaque fois. On savait que janvier et février allaient être déterminants dans la course au Top 5. On a très bien géré ces deux mois-là et, début mars, on a compris qu’on avait quelque chose à jouer. L’objectif était clair: il fallait qu’on soit champion. Non pas que ce soit une obligation, mais en étant en tête depuis la deuxième journée, cela aurait été une déception de ne pas l’être.

On sait que vous ne pouvez pas monter. Qu’est-ce qui anime dès lors ce groupe à en vouloir toujours plus ?

On voulait offrir deux pieds de nez: un pour ceux qui se moquent de nous et un pour l’ACFF en prouvant qu’on peut quand même être champion sans monter. Des équipes comme Tubize ou La Louvière qui viennent chez nous et qui se moquent ouvertement du club en disant que nous sommes des fermiers, des cochons, des buveurs de bières, cela nous a boostés. Cela nous donnait envie de les laisser derrière nous. Et cette image, on en rigole entre nous, elle nous fait rire. Intrinsèquement, oui, on n’a pas la meilleure équipe mais nous avons le meilleur groupe. C’est le collectif qui a primé. Et on a répondu aux critiques avec ce titre, on en a bien rigolé.

Votre palmarès en six saisons à Warnant est dingue avec trois titres, une victoire dans le tour final de D2 ACFF et une finale de Coupe de Province. Quel est finalement votre plus beau souvenir ?

C’est sûr que je ne me rends pas compte de tout cela. Mais il est vrai que peu de joueurs peuvent dire qu’ils ont ces trois titres-là. Actuellement, je préfère surfer sur la vague et profiter. Celui de D3 n’est pas le plus beau parce qu’on n’a pas pu le fêter comme on l’aurait voulu. Les deux autres sont différents. Celui en P1 est particulier car j’arrivais de Hamoir, on ne me connaissait que très peu. En plus, Warnant venait de descendre. Le but était de faire revivre le club. En quelque sorte, c’était mon renouveau et celui de Warnant. Mais celui de cette année est quand même deux crans au-dessus, je ne peux que citer celui-là car c’est en Nationale.

Finalement, que représente Warnant pour vous ?

Quand on reste six ans dans un club, c’est qu’on s’y sent bien. J’ai pu trouver des coachs qui sont dans l’humain avant tout. Et j’ai besoin d’entraîneurs comme ça qui me font confiance. Warnant, c’est une famille un peu comme à Hamoir, mais j’étais encore un peu jeune. C’est un club extraordinaire. J’ai totalement le sang vert même si j’ai un peu de rouge en tant que bon supporter du Standard (rires).

Certains disent que la saison prochaine risque d’être difficile. Quel est votre avis sur la question ?

Je ne suis pas du tout inquiet. Quand les trois quarts du noyau et le staff restent, la structure reste pareille. Faire mieux sera compliqué, oui, mais c’est en se fixant des petits objectifs semaine après semaines qu’on pourra encore faire de belles choses. Et on verra bien. Mais tout le monde est bien conscient que voir Warnant encore sacré, c’est utopique.