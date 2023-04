Natation - "Tout s'est simplement bien emboîté ce week-end": Lucas Henveaux est entré dans la cour des très grands

Lucas, comment vous sentez-vous après votre démonstration sur ces championnats de Belgique ?

Je suis surtout très très heureux. Surtout de me dire que j’ai directement réussi à me qualifier pour les Mondiaux et les JO dès la première opportunité qui s’est présentée à moi. Maintenant, j’ai bien le temps de me préparer car il me reste trois mois avant les championnats du monde et quinze avant les Jeux olympiques. Cela me donne le temps de bien réfléchir aux nécessités de la préparation pour ces grands événements.

Vous sentiez-vous plus en forme que jamais ?

Durant mon stage de trois semaines à Flagstaff (NDLR: aux États-Unis), je me suis rendu compte que je m’entraînais à un niveau plus élevé qu’une double vice-championne olympique et qu’un finaliste olympique avec qui j’étais. C’était de loin mon meilleur stage. J’étais super bien dans l’eau, je me sentais puissant. Certes, le retour a été long mais j’ai eu quatre bonnes nuits de sommeil pour me remettre d’aplomb et m’habituer à nouveau au fuseau horaire belge. Et j’ai ressenti comme une sensation bizarre lors de mes échauffements. Je pensais vraiment être capable de faire mes meilleurs temps. Je me disais que je pouvais faire de belles choses.

Cela s’est confirmé dès votre entrée en matière lors des séries du 200 mètres nage libre avec cette qualification mondiale. Cela vous a mis en confiance pour le reste du week-end ?

Exactement, c’était l’entrée en matière parfaite. Cela m’a mis sur une bonne lancée. Je savais bien que les minima olympiques pour le 400 mètres étaient plus durs car cela représentait une amélioration de six secondes de mon ancien record personnel. En me réveillant de ma sieste, j’ai vite été vérifié le temps et je me suis dit que c’était faisable si je faisais la course parfaite. Et c’est ce qui s’est passé, j’ai réalisé la meilleure course possible.

Comment expliquez-vous cette progression aussi soudaine ?

Avant, j’étais très concentré sur mes sensations. Et en fonction de cela, je changeais mon processus de réflexion. C’est un peu ce qui s’est passé à l’Euro. Je me sentais bien au début de la course et j’ai voulu attaquer trop tôt, j’étais excité. Maintenant, je me concentre vraiment sur le procédé vers une bonne course. Bien attaquer mes virages, garder ma flottaison, réfléchir à quel bras j’allais utiliser pour mon virage. J’étais vraiment focus sur tous les détails qui font qu’une bonne course devient une course excellente. Depuis un an, mon niveau d’entraînement s’est beaucoup amélioré mais les temps en compétitions ne reflétaient pas ma progression. Tout s’est simplement bien emboîté ce week-end.

Savoir que vous êtes déjà qualifié pour les prochaines grandes échéances vous enlève un poids des épaules ?

Tout à fait ! C’est chouette de me dire que j’ai le temps pour mettre des choses en place. Car c’était une crainte de devoir m’affûter pour des compétitions en quête de ma qualification. Ici, c’est en ordre et je peux prévoir un bloc plus long d’entraînement. Mais, d’abord, je prends trois jours de repos, les premiers depuis septembre, avant de repartir pour les États-Unis en fin de semaine.