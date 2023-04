Manu Christiaens, futur coach de Burdinne (P2), victime d’un AVC: il va sortir des soins intensifs ce mardi 25 avril 2023

"On a craint le pire, souffle Annick, son épouse. Il a fait son AVC alors que nous étions à la maison. Pour une fois, je ne travaillais pas. Manu est fort fatigué et dort beaucoup, ce qui est normal. Heureusement, les nouvelles sont positives. J’ai rendez-vous ce mardi avec un docteur pour faire le point sur la situation. La bonne nouvelle, c’est que Manu va pouvoir sortir des soins intensifs. Pour l’heure, on ne sait pas encore s’il aura des séquelles ou non." Courage, Manu!