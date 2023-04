La Hutoise Laura Delava, espoir du powerlifting, est décédée

Alors qu’elle était en pleine ascension depuis plusieurs mois ( elle s’était d’ailleurs offert plusieurs records nationaux), dans une discipline qu’elle adorait et où elle s’épanouissait, Laura Delava a été fauchée en plein envol. En effet, la Hutoise est décédée ce lundi. Une annonce bien triste quand on sait qu’elle n’avait encore que 18 ans et toute la vie devant elle.