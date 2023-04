Football - P3A: Van Den Bergh range les crampons la tête haute

À fraîchement 34 ans, le milieu de terrain doit donc ranger ses crampons, lui, le sympathique arracheur de ballons du milieu de terrain, qui a fait du bien dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. N’hésitant jamais à mettre le pied, c’est finalement ce dernier qui l’a lâché. "Mon médecin m’a en effet annoncé que le tendon était complètement déchiré et qu’il serait impossible pour moi de rejouer au football, raconte Erwin Van Den Bergh. Je suis donc ému par la victoire de ce week-end et le maintien assuré, car ça me permet de quitter les pelouses pour me consacrer exclusivement au poste d’entraîneur la tête haute."

Depuis l’annonce de cette nouvelle sur les réseaux sociaux, les messages en provenance de ses nombreux amis du monde footballistique n’ont pas arrêté de pleuvoir. Si Erwin Van Den Bergh est extrêmement apprécié comme joueur, il le sera aussi comme entraîneur. Mais seulement dans des conditions un peu plus à la norme… "Je vais vous avouer quelque chose, c’est la dernière fois que je veux vivre une rencontre aussi importante assis dans un fauteuil roulant (rires). Moi qui suis habitué désormais à bouger dans tous les sens, à gesticuler pour replacer les gars à longueur de temps, ici, ce n’était clairement pas bon pour mon cœur. "

En grande discussion avec son président à l’issue de cette victoire qui offre aux Orange un maintien abouti après une longue période très compliquée, Erwin Van Den Bergh veut d’abord profiter avant de se tourner vers le futur. "Nous nous sommes tellement battus pour rester en troisième provinciale que désormais, il est important de faire la fête et de savourer. Il reste encore une rencontre à disputer, mais c’est évidemment toujours plus agréable de le faire sans sentir la moindre obligation de point derrière. "

Et si Erwin Van Den Bergh ne pourra bien évidemment pas monter sur la pelouse pour s’offrir un jubilé, le coach peut déjà se montrer fier d’avoir redressé une barque pourtant complètement à la dérive. Et si l’homme met la même abnégation dans son nouveau rôle, son futur s’annonce haut en couleur.