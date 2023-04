Football (P3A) - Jérôme Destat (Racour) : "On doit d’abord se concentrer sur nous-même"

Invaincus depuis six semaines, les hommes de Sébastien Bertrand seront dans l’obligation de s’imposer contre Hognoul… et de compter sur un coup de main de Couthuin qui devra s’imposer contre Villers. Et si la tâche s’annonce ardue, le portier lincentois reste confiant. "Nous sommes obligés de l’être de toute manière. Si on croise les bras avant la rencontre, ça ne sera pas possible de réussir l’exploit. Nous n’avons plus notre sort entre les mains, on devra d’abord se concentrer sur nous-même et être solide défensivement. Une fois ceci dans les têtes, on pourra objectivement espérer quelque chose."

Embarqué dans une situation très délicate, Racour pourra quand même faire confiance une nouvelle fois à son portier qui ne voudra pas connaître deux descentes de rang en ajoutant Fallais au minifoot…