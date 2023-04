Football (P3A) - Jean-Marc Maréchal: "J’ai sans doute fait une erreur"

Ils sont désormais de plus en plus rares, les coachs qui acceptent les critiques. Mais Jean-Marc Maréchal fait bien partie de ceux-ci. Attention, le futur entraîneur d’Ouffet a réussi son objectif, à savoir sauver Stockay B en troisième provinciale avant de quitter le club. Mais si du côté des Stockalis, on espérait voir la deuxième équipe fanion du club dans le Top 5, cette actuelle treizième place fait un peu mal. " On nous avait annoncés, moi le premier, une série en troisième provinciale d’une rare qualité et finalement, ça n’a pas du tout été le cas , souligne le T1 hesbignon. J’ai été franchement étonné du manque de jeu de nombreuses équipes. Tout était basé sur l’impact physique, sans prendre le moindre risque. J’ai sans doute fait une erreur en ne prenant que des joueurs qui voulaient proposer un football attrayant. J’aurais finalement eu bien besoin d’un garçon qui fait le sale boulot dans le milieu de terrain. "