Football - P3A: D’Oleye à Oreye, quels sont les scénarios possibles pour le tour final ?

Si les deux équipes s’affrontent, on risque de dire "malheur au vaincu". En effet, Vyle-Tharoul, un point derrière les deux équipes, risque bien d’en dépasser une à la dernière seconde en cas de victoire contre Stockay B.

2. Deux… ou trois équipes en test-match ?

Le scénario semble irréel. Et pourtant, la possibilité existe que trois équipes terminent cinquièmes, ex aequo. Si Lensois est battu, que Vyle partage et qu’Oreye s’impose, alors les trois équipes auront chacune 51 points et 15 victoires chacune. Didier Petitjean donne plus de précisions en cas d’un scénario du genre. "Si seulement deux équipes sont à égalité, alors il y aura un test-match. Si par contre ce sont les trois équipes ex aequo, on sera pratiquement obligé de regarder la différence de buts pour les départager car trois rencontres en trois jours, c’est évidemment impossible."

3. Wanze/Bas-Oha B pour la surprise ?

Le scénario semble très peu crédible, et pourtant. Si Wanze/Bas-Oha B parvenait à faire un meilleur résultat que Thisnes, qui rencontre la lanterne rouge, alors l’équipe de Laurent Mievis remporterait la dernière tranche et se qualifierait automatiquement pour le tour final, au détriment du cinquième.

Qu’importe finalement des résultats, le suspens reste entier.