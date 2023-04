Football (D2 ACFF) - David Pauly, avant la réception de Seraing B: "On manque de munitions"

La confrontation entre Solières et Seraing B aura donc lieu ce mercredi. Les Soliérois pourraient prendre une belle longueur d’avance s’ils arrivent à s’imposer face aux Sérésiens, puisqu’ils auraient donc six unités en plus que ces derniers, tout en ne recollant tout de même pas tout à fait à Jette, premier non-descendant, qui posséderait encore trois unités d’avance.

Pour David Pauly, il est évident qu’une victoire ferait du bien. "Oui, c’est sûr que ça ferait du bien. Mais après, ça sera tout sauf facile. On arrive dans le dernier sprint, mais on manque de munitions. On est dans un contexte très difficile, le match va dépendre de notre situation. Il reste 4-5 matchs importants. On ne pourra pas survivre comme ça longtemps, avec autant d’absents et un noyau extrêmement réduit " confie l’adjoint de Pascal Bairamjan.

Ce week-end, Solières affrontera justement Jette, une rencontre aussi importante que celle face à Seraing B. "Ce sont deux finales, il ne faudra pas faire n’importe quoi. Il faudra gagner de manière constructive, intelligent e, confie David Pauly. Gagner, c’est aussi avoir une bonne réflexion dans le jeu. Mais c’est sûr qu’avec le contexte actuel ça sera difficile."

Le T2 soliérois se méfie de Seraing B. "C’est une jeune équipe avec beaucoup de potentiel. On va jouer face à des gars avec un noyau complet, peut-être même élargi. Nous, on doit prendre des joueurs blessés ou en manque de rythme. Il va falloir qu’on soit solidaire, et qu’on fasse le gros dos, commente le principal intéressé. Je pense qu’il faudra jouer sur l’expérience, ils sont fort jeunes, c’est peut-être ça qui leur fait défaut cette saison", conclut David Pauly.

Arbitres : Julien Gabriel assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et de Melissa Lejear.

SOLIERES: Bairamjan, Hanrez, Peisson, Bartholomé, Espeel, Bacanamwo, Kabeya, Vancoppenolle, Lokando, Jeandriens, Diallo, Ndeon, Crahay, Benchikha, Bouarfa.