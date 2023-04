Éric Cornelis, le délégué emblématique de Warnant se confie: "Si Guy Houssa était 10 ans plus jeune, il aurait fait les effort pour aller en Nationale 1 cette saison"

Éric Cornelis, dimanche, au coup de sifflet final, quel sentiment prédominait?

Une immense fierté et le sentiment du travail accompli. Ce titre est la plus belle récompense pour les travailleurs de l’ombre.

Depuis votre arrivée il y a 25 ans, Warnant n’a cessé d’évoluer.

Si on m’avait que "mon" club allait jouer le top de la D2 il y a cinq ans, je vous aurais pris pour un fou. C’est un rêve qui se réalise.

Avant la rencontre face à Namur, Stéphane Jaspart avait d’ailleurs préparé une surprise pour le noyau avec une vidéo de dix minutes où on pouvait voir les familles des joueurs…ainsi que Ronny Deila et Arnaud Bodart.

Cette saison, plus que jamais, le groupe warnantois n’a jamais douté.

C’est ça la force de l’équipe. Ce sont des vrais gentils mais tellement compétiteurs. Ils ne lâchent rien. Dans le vestiaire, avant les rencontres, j’ai l’impression de voir seize prêtres. Et puis, après les matchs, ce sont des fêlés (rires). On ferme les buvettes tous les dimanches jusqu’à pas d’heure. À chaque fois, c’est le chauffeur du car qui est obligé de venir nous chercher sinon on y serait toujours. Par exemple, à Jette, il y a deux semaines, les deux dames dans le comptoir m’ont expliqué qu’elles n’avaient jamais vu une telle ambiance. Quand on est parti, elles nous ont applaudis et fait une haie d’honneur. Même quand on a perdu, on a fait la fête à Namur et Tubize. J’ai eu la chance de connaître de très bons noyaux avec Jean-Guy Eyckmans et Pierre Longueville. Mais, ces deux dernières saisons, c’est autre chose. Il y a un côté encore plus familial.

Certains joueurs ont aussi pris du galon.

(Il nous coupe) Aladin Bizimana est le parfait exemple. Quand il est arrivé à Warnant, c’était un gars assez timide et renfermé. Cette saison, il a pris une autre dimension et a même dansé sur les tables (rires). Il m’a d’ailleurs téléphoné ce lundi pour me proposer son aide au rangement de la buvette.

Qu’est-ce qui vous pousse à continuer autant d’années?

C’est la reconnaissance des joueurs. Je fais partie de leur intimité. Ce que je vis depuis deux saisons est phénoménal et inimaginable. Stéphane Jaspart et Giuliano De Simone sont devenus des amis. À chaque fois que je quitte la buvette, ils me remercient. Ce n’est pas grand-chose mais ça me fait plaisir. Et puis, dès que je vais dans en déplacement, j’entends souvent: "Oh, c’est le délégué de Warnant." C’est toujours très sympa. Warnant à ce côté familial partout où il passe.

Justement, les adversaires doivent être jaloux de votre "petit" club?

Je ne dirais pas ça. Très souvent, la première fois qu’ils viennent chez nous, ils sont étonnés de ce que le club réalise dans de telles installations. Par exemple, quand Tubize s’est déplacé chez nous, le T2 est venu me trouver en me demandant où on allait jouer. Il n’en croyait pas ses yeux (rires).

La saison prochaine, il sera impossible de faire mieux.

Certains pensent ça mais ce n’est pas juste. Il faudra gagner davantage de points et je suis certain que c’est faisable. Avec des garçons comme Timmermans, Dejoie ou Piette qui se battent sur chaque ballon, Warnant va encore épater la galerie. Maintenant, oui, Warnant est arrivé à un plafond. Mais je reste persuadé que si Guy (NDLR: Houssa, le président) était dix ans plus jeune, on serait monté en Nationale 1 cette saison. Ça le titille depuis toujours mais cela demande beaucoup trop d’investissement. Ce sont des efforts qui, selon moi, ne serviraient à rien. Il faut rester les pieds sur terre et garder notre identité. C’est évidemment frustrant de ne pas évoluer en Nationale 1 car on a prouvé, notamment face à La Louvière, qu’on savait acceuillir n’importe quelle équipe jugée à risque. On doit être le seul champion au monde à ne pas être autorisé à monter.

À 69 ans, vous avez indiqué vouloir poursuivre votre rôle de délégué et CQ au moins dix ans.

Je continuerai tant que la santé me le permet. Je préfère ça plutôt que rester chez moi. Toujours maintenant, avant chaque rencontre, je discute avec mon épouse (NDLR: Corinne, qui s’occupe des entrées) du match. Par contre, quand on joue contre Verlaine, je suis plus tendu que d’habitude. Un rituel? Depuis deux ans, je porte toujours les mêmes vêtements. J’ai un slip avec des ballons de football.

«Au départ, je m’étais juré de ne plus mettre un pied ici»

Si l’histoire d’amour avec Warnant dure depuis un paquet d’années, Éric Cornelis n’a pas toujours été tendre avec le cercle présidé par Guy Houssa. « J’ai joué comme gardien de nombreuses saisons dans le club voisin, à Villers, dit-il. J’ai d’ailleurs reçu ma seule carte rouge, ici, à Warnant. Au départ, je m’étais juré de ne plus mettre un pied au club...»

Le destin a donc bien fait les choses. « Je tiens surtout à remercier mon épouse de me soutenir dans cette aventure. Encore hier matin (NDLR : lundi matin), on est venu ranger les bouteilles qui étaient sur le terrain. Même si l’équipe première est en provinciale, je resterai toujours un supporter de Warnant», commente Éric, le regard tourné vers Corinne. Tout un symbole