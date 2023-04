Basket-ball - Régionale 2: Haneffe pourra-t-il assurer son maintien ?

Gagner ou se retrouver, dans le meilleur des cas, en barrage contre les antépénultièmes de l’autre série ou, comme Waremme il y a dix ans, directement en P1 si on vient à appeler six équipes à rejoindre la P1. Voilà ce qui attend, dimanche, Haneffe à Mont-sur-Marchienne. Et si on ne peut s’empêcher d’avoir un immense goût amer en bouche après le revers concédé contre le leader, le positif, c’est que Haneffe a montré qu’il avait les armes pour se maintenir. Pendant presque tout le match, les troupes de Prinsen ont dominé, montrant de très belles choses mais craquant sur la fin. Contre une équipe moins forte, cela aurait pu (dû) passer.