Basket-ball - Provinciale 3A: Waremme C s’impose pour l’honneur

Maintenant, la vraie question est de savoir si, après ce succès, Waremme C peut encore se sauver. Les Wawas se rendent à Blegny vendredi et peuvent ambitionner une septième victoire qui, potentiellement, permettrait de raccrocher à Wanze B et Hamoir. Mais le groupe de Ludovic Lambermont a perdu toutes les confrontations directes contre ces équipes donc ce sera la P4.

Pour accompagner les Waremmiens, plusieurs cas de figure sont possibles. Hamoir a l’average en sa faveur donc si les deux équipes sont à égalité, Wanze B fera la bascule. Une certitude donc si les Sucriers s’inclinent contre Hannut B alors que Hamoir vient à aller perdre contre Haneffe B. Maintenant, si une des deux équipes vient à gagner alors que l’autre perd… le vaincu prendra la direction de la P4.

Une dernière option est possible. Les deux ennemis s’imposent, ce qui pourrait aboutir à un regroupement général à huit victoires avec un troisième larron dans l’aventure puisque Hannut B serait alors aussi à ce total. Dans ce cas de figure, au niveau des confrontations directes, les trois équipes seraient à deux victoires et deux revers, l’average total serait donc décisif et donc l’écart du derby entre Wanze B et Hannut B décisif.

Une ultime variante à cette dernière solution existe à savoir une égalité à quatre dans l’éventualité ou La Villersoise B serait vaincue, en parallèle, par Montegnée. Dans les confrontations entre les quatre équipes, cela ne changerait finalement rien puisque les troupes de Stéphane Jurkowski ont remporté toutes leurs confrontations directes avec leurs trois rivaux, ce qui ferait encore que l’average de la rencontre entre Wanze B et Hannut B serait l’élément décisif pour la désignation du second descendant.

Bref, samedi s’annonce terriblement stressant avec des GM qui vibreront entre les différentes salles. Quarante minutes pour survivre. Wanze B, Hamoir et Hannut B connaissent les données de l’équation… Il faut gagner.

QT : 23-19, 20-26 (43-45), 23-13 (66-58), 12-14.

WAREMME C: Duperroy 3, Proesmans-Mores 2, Brauns N 2, Pétry 14, Thirion 5,H Chabot 16, Geradon 2, Fiacre 6, Brauns R 8, Bonnechere 0, Butenaers 2, M Chabot 18.