Basket-ball (P1) : Valentin Rappe s’envole en R2

Deux victoires ouvrant une voie royale à l’ABC Waremme B vers un titre mérité que les Wawas sont allés chercher, comme des grands, samedi soir. Dès lors, en battant Alleur vendredi, Valentin s’est finalement ouvert la voie à un retour en R2, comme l’année dernière où il y avait fait ses premières armes puisque l’ailier rejoindra l’effectif du Waremme de Maxime Gaudoux la saison prochaine. "Nous vivons effectivement des moments particuliers. D’abord, on trouve enfin la bonne carburation collective. Offensivement, on a de plus en plus de fluidité ce qui nous a permis de dominer Spa et de résister en première période à Alleur. Puis, derrière, on est solides à l’image de notre 2e période contre les Liégeois. Puis il y a cette montée de Waremme qui est, pour moi, positive car je connais la R2 et je suis certain que l’équipe y sera compétitive."

Mais avant, l’homme a un but: "Se sauver avec Villers! On y croite de plus en plus. Ce sera un dimanche très particulier. Mon dernier avec Villers, mon dernier à Villers et mon anniversaire."

Et comme cadeau, tout le monde espère l’annonce d’un maintien.