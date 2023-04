Basket-ball – Division 3: Comblain tient son nouvel assistant

Arrivé aux côtés de Ludovic Humblet l’année dernière, Kevin Reyserhove a occupé le poste d’assistant pendant toute cette nouvelle saison pleine de réussite. Mais le coach Hutois a décidé de ne pas prolonger l’aventure. " Le coach m’avait demandé de venir pour aider à décrocher le titre. Objectif atteint et j’espère que j’ai pu aider. Maintenant, je ne voulais plus qu’une équipe adulte à gérer. Je pensais que j’aurais une proposition ou que je garderais mes dames. Je n’ai pas eu ce que j’espérais et je me suis rendu compte qu’avec mes femmes j’avais fait le tour donc je me retrouve pensionné. J’ai passé de très bons moments, j’ai rencontré pleins de chouettes personnes, appris à connaître le club atypique de Comblain, je ne retiendrais que du positif ", nous confiait Kevin Reyserhove.