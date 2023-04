Handball (D2): Loïc Pagnoul tire sa révérence au handball

Vous venez de vivre votre dernier match. Une impression?

C'est un soulagement mais à la fois cela fait bizarre. Je ne sais pas si je réalise vraiment là tout de suite. Dans ma tête, je me dis que j'ai peut-être déjà fait mon deuil il y a quelques mois mais que la décision a vraiment été prise avant-hier. Je vais prendre un gros recul, je vais descendre quinze jours chez mon papa qui vit en Espagne pour essayer de réfléchir à autre chose, voir aussi avec ma maladie, mes opérations aussi. Oui, c'est bizarre et pas évident.

Votre maladie, nous n'avons jamais abordé volontairement ce sujet. Elle vous a miné depuis deux ans.

Oui, c'est l'épilepsie qu'on a découvert à 28 ans. Quand j'ai resigné ici il y a deux ans, en faisant un trail, j'ai eu un souci et c'est parti de là. On a eu des grosses inquiétudes car mon papa a la sclérose en plaques, on m'a hospitalisé pour voir s’il n'y avait pas une hérédité. Au final, ce n'est pas le cas mais j'ai un traitement à vie. Si on y ajoute les nombreuses opérations à l'épaule, cela devenait lourd de continuer à jouer sans pouvoir pleinement m'exprimer. Tout cela m'a fait réfléchir autrement. Je vais maintenant me donner des nouveaux objectifs comme reprendre le trail tout doucement car connaissant mon caractère je n'aime pas faire les choses à moitié et madame ne sera pas contente (rires).

Et plus rien dans le handball.

Jouer de toute façon, c’est non. Mais revenir dans un autre rôle pourquoi pas. On en a parlé avec Bernard (NDLR : Destexhe), j'ai eu des demandes d'autres clubs aussi. Avec quinze ans en nationale et vingt-cinq de handball, je ne pense pas être capable de lâcher. Je vais passer les cours pour entraîner mais pour l'instant, c'est prendre du recul et me reposer.

Quel est le meilleur souvenir de votre carrière?

J'en ai deux. C'est être champion de Belgique avec Saint-Trond et la finale de la coupe de Belgique disputée avec Neerpelt.

Et le pire, la descente avec Amay?

Oui, j'aurais aimé partir sur autre chose mais c'est complètement de notre faute. On avait l'effectif et Bernard avait mis les moyens pour vivre une belle saison. Je ne les abandonne pas pour autant, je viendrai les voir et je suis certain qu'Amay va de suite retrouver sa place en D2.