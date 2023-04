Et lors du prochain exercice, Thisnes alignera une deuxième équipe. Elle sera coachée par Pierre Modave. "C’est une belle opportunité, glisse le nouveau T1. Par le passé, j’ai déjà dirigé la réserve de Geer et j’adore entraîner. Quand l’opportunité s’est présentée à moi, je n’ai pas hésité. Thisnes est un superbe club bien structuré."

De quoi faire naître pas mal d’ambitions. "Oui, on ne crée pas une P4 pour rester dans le ventre mou de la série, l'équipe sera très compétitive, assure Pierre Modave qui pourra compter sur un noyau élargi. Pour l’instant, on comptabilise vingt joueurs tous issus de la région. C’était une volonté du club. Ce sont des jeunes qui seront encadrés par des gars d’expérience."

On pourra notamment retrouver les frères Dylan, Damien et Dorian Berode, ainsi que Quentin Ardizzone. "On pourra également compter sur Antoine Grenier, Louis Vigneron, Hugo Melchior, poursuit le coach. L’objectif est de faire progresser les jeunes, on pourra également sur des éléments de l’équipe première. C’est un projet sur le moyen terme. Je tiens à remercier le comité ainsi que Pierre Longueville et Jérôme Remacle pour la confiance."