Football (P3A-P4): Ludovic Reclaire rejoint Fraiture Sports

Toujours en quête de renforts intéressants, Sébastien Baucamp est tombé d’accord avec Ludovic Reclaire, l’avant marchinois. Amis dans la vie de tous les jours, c’est sur un terrain, et le même, que les deux hommes vont se rejoindre. "C’est un top transfert pour nous, assure l’entraîneur fraiturois. C’était une pièce manquante pour notre équipe. J’ai confiance en lui et je sais ce qu’il peut nous apporter sur et en dehors des pelouses de l’arrondissement. "