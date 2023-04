Football (P2A) - William Streel: "Ce sont les deux plus beaux goals de ma carrière"

William Streel est globalement satisfait de la victoire de son équipe. "Il y a eu des hauts et des bas. On a très bien débuté et puis on a eu un petit creux qui nous a mis en danger, commente le principal intéressé. E n deuxième mi-temps, on a eu beaucoup moins de bas. Et on a été bien plus efficace devant le goal qu’eux. Mais bon, ça reste un match maîtrisé malgré les petits moments d’absence. Je suis content du groupe. On l’a fait, le score est là !"

Une victoire qui a permis aux hommes de Christophe De Smedt de s’emparer de la deuxième place du classement.