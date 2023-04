Football - P2A: Noah Leva, l’atout jeune de Jehay

Citoyen faimois formé à l’école de Wanze/Bas-Oha dès l’âge de 5 ans, celui qui évoluait encore en U19 la saison dernière est satisfait de sa première expérience chez les adultes. "Je suis reconnaissant envers Philippe Gustin de m’avoir fait venir et de m’avoir accordé sa confiance, poursuit Noah Leva. Petit à petit il m’a permis d’accumuler du temps de jeu pour arriver à débuter régulièrement les rencontres en qualité de titulaire. Pour ma première saison complète chez les seniors, je ne peux que me montrer satisfait."

Et la saison pourrait se prolonger. "Le tour final, c’est du bonus. Nous l’aborderons sans pression et nous verrons ce qu’il adviendra. Si on peut terminer la saison régulière dans le Top 3, nous jouerons le premier match chez nous où nous sommes invaincus. La P1 ? Si elle est au bout du chemin, on assumera. Mais si on reste en P2, ce ne sera pas grave car la série sera très relevée la saison prochaine."

Avec un nouveau coach à la tête de l’équipe. "Je ne connais pas Franck Walo mais on dit de lui qu’il est un rassembleur. C’est le profil de coach qu’il faut pour un club comme Jehay." Où Noah se sent visiblement comme un poisson dans l’eau.