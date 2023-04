Football - P2A: Huccorgne peut toujours croire au maintien

Huccorgne avait encore son sort entre les mains face à un Huy B qui n’avait plus rien à revendiquer au classement. La défaite 0-3 a retardé un possible maintien en P2A des hommes d’Éric Heine. Sébastien Larock revient sur cette lourde défaite. " Je suis dégoûté. On s’était bien préparé toute la semaine, on était confiant. On avait toutes les cartes en main. Je ne comprends pas ce qui s’est passé, confie le médian. On était absent dans les duels, on était chaque fois en retard sur le ballon. On n’a jamais eu cette possibilité dans le rectangle non plus."