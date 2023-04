Football - P2A: Et si Braives venait de dire adieu au tour final ?

Steve Bawin revient sur la défaite face à Momalle. "On est venu ici avec un seul objectif: gagner. Il nous fallait les trois points pour continuer à espérer être au tour final. On a complètement déjoué, on a joué autre chose que notre jeu, explique le médian. Depuis que Yannick Pauletti est là, notre jeu, c’est la possession. On a 75% de possession à chaque match, même contre les plus grosses équipes. Ce dimanche, avec le terrain exécrable, c’était impossible de jouer au football. Donc on a commencé à balancer devant, mais on ne sait pas jouer de la tête devant, ce n’est pas notre jeu. Surtout avec les deux tours qu’a Momalle en défense. On n’était dangereux que sur coup franc. On n’a pas réussi à être efficace dans le rectangle comparé à eux."