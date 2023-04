Football (P2A) - Antoine Szecel (Huy B): "C’est un goal qui fait du bien"

Huy B est assuré d’évoluer en P2A la saison prochaine, mais voulait absolument repartir de Huccorgne avec les trois points. "Le but, c’était vraiment de rentrer avec les trois points et rien d’autre, confie Antoine Szecel. On veut finir la saison comme il se doit. Dimanche, ça sera la dernière danse sous les couleurs du RFC Huy, on veut finir en beauté à la maison." Acteur majeur de la victoire face à Huccorgne, le médian hutois revient sur sa prestation. " Depuis que le maintien est assuré, je joue un peu plus. Ça fait du bien d’avoir du temps de jeu car je n’étais pas vraiment content de ma saison. Le goal que j’ai marqué m’a fait du bien, et j’ai pu montrer que je savais être décisif en commençant titulaire " commente Antoine Szecel. Un match maîtrisé du début à la fin par Huy B. " Huccorgne n’a jamais eu de réelle occasion. La bataille du milieu a été gagnée par notre équipe. On était plus fort, ça a été une confrontation maîtrisée " raconte l’auteur du premier goal de la rencontre. Une victoire qui fait du bien aux hommes de Manu Gorissen qui venaient d’enchaîner six défaites de rang.