Irréprochable durant la rencontre, Jimmy Cwynar conservait toute sa maîtrise pour répondre à nos questions sans se laisser aller à des propos trop accablants pour certains de ses coéquipiers qui les auraient pourtant mérités…

"Je n’éprouve même pas de la déception, insistait-il, il faut plutôt parler de frustration. On s’est vraiment mis en difficultés nous-mêmes. Déjà, sur le but égalisateur avec cet incompréhensible manque d’attention puis, surtout, en seconde période. Alors qu’on était bien revenu dans le match avec une possibilité d’égaliser, on galvaude tout avec les exclusions. Ce n’est pas la première fois que cela arrive et je crains que ce ne soit pas la dernière… C’est souvent la même rengaine avec des rouspétances inutiles. Du coup, nous voilà avec deux suspendus pour le dernier match alors que notre noyau est déjà particulièrement restreint. Heureusement, malgré tout, on a encore la possibilité d’accrocher le tour final."

Jetant un coup d’oeil avisé dans le rétroviseur, l’ancien Solièrois faisait remarquer avec justesse: "On oublie peut-être qu’on est une équipe montante de P2, que notre début de saison a été lamentable avec cinq cartes rouges durant les cinq premières rencontres du championnat. D’ailleurs, je n’ai jamais connu, dans toute ma carrière, autant d’exclusions sur une saison! Pourtant, malgré tout cela, on est encore dans le coup pour le tour final et on est en finale de la Coupe de la Province. J’espère qu’on ne jouera pas avec notre bonheur même si la montée n’est pas du tout une priorité." E.N.