"J’aurais déjà pu rejouer à Eupen, expliquait-il, mais j’ai parfaitement compris que le coach conserve Hugo (NDLR : Tombal) qui n’avait jamais démérité. D’ailleurs, ce dimanche, le garçon était déçu de se retrouver sur le banc et je le comprends, je me mets un peu à sa place... J’ai joué sans appréhension après ma longue indisponibilité de six rencontres. J’ai eu, je pense, deux ou trois interventions importantes notamment un face-à-face avec Cossalter à 2-1."

Se tournant à la fois vers le passé récent et le futur, l’aîné du groupe précisait: "J’ai vécu la montée depuis les tribunes mais j’aurais espéré le titre même si ce n’était pas notre objectif initial. Je n’ai jamais digéré la descente, la saison précédente. Si on avait eu la même ambiance dans le groupe que cette année, ce ne serait pas arrivé. Maintenant, il va falloir se stabiliser en D3. Pour cela, il va aussi falloir réapprendre à perdre sans paniquer. L’équipe sera jeune mais il y aura quand même des autres gars expérimentés que moi. À titre personnel, j’espère surtout ne plus être aussi souvent blessé."