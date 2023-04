Football (P1): Fransolet, un but sur sa deuxième touche de balle avec Faimes

Non content de monter au jeu, le jeune homme a inscrit un but dès sa deuxième touche de balle. "C'est gratifiant même si, vu le score, on n'a pas pris vraiment le temps de le célébrer." Corentin a fait ce qu'il devait faire. "Mais j'estime avoir perdu 3 ou 4 ballons inutiles." Cependant, le jeune homme n'arrivait pas en terrain totalement inconnu. "Je joue en U21 avec Axel Louis et Baptiste Simon. De plus, j'ai déjà joué aux côtés de Massart et Vinchent en P4. Pour la saison prochaine, les choses sont pourtant claires. Je devais continuer en P4, mais je pars en Nouvelle Zélande pour une année. Je reviendrai au club dès mon retour."