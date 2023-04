Football (P1): Bertrand Vandervost clôture 9 années à Fize

Le capitaine a tant de bons souvenirs qu'il a des difficultés à en sélectionner quelques-uns. "J'ai disputé près de 400 matchs ici, en étant épargné par les blessures. Lors de ma première saison, c'était déjà bien engagé puisque nous sommes montés de P2 en P1 via le tour final. Presque chaque année, nous avons répondu aux attentes en prenant part au tour final. Le seul petit regret, c'est que nous avons loupé la montée qui nous tendait les bras."

Beaucoup de positif. De quoi partir l'esprit tranquille avec le sentiment du devoir accompli. "J'y ai beaucoup pensé et je pense que c'est le bon moment à 38 ans. J'ai donc eu une discussion claire avec le président Schumacher. On se respecte beaucoup. Il a bien compris que ma décision était prise." De quoi aller rejoindre Thisnes où il retrouvera pas mal d'amis. "Ce sera certainement mon dernier challenge. J'habite à Racour, pas loin du terrain de Thisnes et je connais plein de monde là-bas. Le club est dans une bonne dynamique et le projet me plaît. J'y retrouverai Vanderveck, Parthoens et bien d'autres avec qui j'ai déjà joué. Mais avant cela, nous avons encore la possibilité de participer au tour final. Ce serait sympa de terminer le boulot de cette manière."