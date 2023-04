Football – Division 2 ACFF: Rodrigues s’est encore mué en sauveur de Stockay

Dans les toutes dernières minutes de la rencontre opposant Stockay à Dison, Alonzo Rodrigues, le latéral, a délivré son équipe et lui a permis d’empocher un point bien mérité avec une superbe frappe dans la lucarne adverse, sur coup franc. " Le match contre Dison était une rencontre à absolument gagner. Certains faits de match nous ont un peu surpris, notamment le penalty accordé à Dison. En étant réduits à dix, nous avons continué à jouer notre jeu offensif et je savais qu’en deuxième mi-temps, je devais tout faire pour revenir , explique le joueur. Le coup franc dans les dernières minutes était l’occasion parfaite pour revenir à égalité et il a été payant. "