Football (D3 ACFF): la Chambre Nationale pour la lutte contre la Discrimination et le Racisme donne raison à Huy contre Aywaille: c’est 0-5 pour les Hutois

Dans la foulée de la rencontre, une plainte avait été déposée par le club hutois auprès de l’Union belge. Le club aqualien avait lui aussi introduit une plainte au civil contre le supporter afin de se désolidariser de ses actes. La Chambre Nationale pour la lutte contre la Discrimination et le Racisme, composée de membres indépendants de l’Union belge mais qui rend des verdicts pour cette dernière en matière de racisme et de discrimination, a rendu son verdict dans un rapport fouillé et limpide. Et sans surprise, elle a administré un score de forfait au club aqualien, permettant à Huy d’ajouter trois points à son escarcelle. "Le match ayant été arrêté en raison de propos racistes tenus par un supporter du club R. Aywaille FC, la CNDR estime qu’un score de forfait doit être prononcé en faveur du club R FC Huy" a-t-elle estimé. L’honneur de Jordy Eeke est donc lavé et un combat contre le racisme gagné. Cette décision risque de faire jurisprudence au bord des terrains de foot.