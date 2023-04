"J’avais à cœur contre mes copains de Waremme de livrer une bonne prestation. Je connais un peu tout le monde là-bas car j’ai soit joué avec eux en équipes de jeunes, soit à Seraing. Par fierté, je n’avais pas envie d’être battu".

Il est juste de dire aussi que le coach Miceli avait dû composer beaucoup d’aléas comme des suspensions, des malades ou des blessés. Mais cela n’enlève rien à la prestation du jeune médian des Rats qui va sur ses 24 ans et qui rejoindra donc Sprimont et d’autres copains la saison prochaine.

"Il est vrai que j’aurai pu rester en bordure du Néblon et ne pas redescendre d’une série mais je recherche d’abord le plaisir et je me rapproche aussi de chez moi. C’est un nouveau challenge et avec certainement un temps de jeu supérieur à celui d’une D2. Cela fait quatre ans que j’étais à Hamoir qui était devenu ma deuxième famille. J’étais à la rue à Seraing et personne ne voulait de moi. Hamoir est venu me chercher et j’ai vécu d’énormes moments même si j’ai dû me battre pour avoir du temps de jeu."