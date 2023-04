Football - D2 ACFF: Robin Dengis encaisse mais n’est pas encore KO

Alors que Verlaine proposait une des plus solides défenses de la série, il vient tout simplement de prendre quatre gifles sur autant de rencontres en encaissant onze buts. Certainement un fameux coup de massue pour le dernier rempart Robin Dengis. "Nous n’étions pas habitués à de telles séries négatives cette saison, s’interroge le dernier rempart des Taureaux. C’est vraiment compliqué à expliquer. Peut-être le fait que nous n’avons pas la licence pour évoluer en Nationale 1 ou les négociations en cours avec la reconduction ou non des éléments ? Je ne sais pas. Nous restons cependant dans le Top 3 des meilleures défenses de la série. Même si nous venons d’encaisser un tiers des buts de notre saison. Pour l’instant, nous sommes moins productifs dans les deux rectangles. Que ce soit au niveau de la finition ou du bon positionnement défensif. Comme ce samedi où nous encaissons le but de la défaite dans les arrêts de jeu."