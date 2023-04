Football (D2 ACFF): Nicolas Lapierre - "A l’image de notre saison"

"Comme pour la plupart des matchs, on s’est créé beaucoup d’occasions et ici, on aurait pu mener 0-3 et l’adversaire revient sur une phase arrêtée. Je demande à ma défense de rester aligné et il y a un joueur qui recule et qui annule le hors-jeu. Et comme à l’image de notre saison où on a manqué de confiance, on a douté une fois pris un but. Et ici, en plus, on a les balles de break. On méritait plus la victoire que Hamoir", déplore Nicolas Lapierre.